Знаменитый остеопат признался в слежке за переодевающимися студентками

В Великобритании знаменитый врач попался на слежке за переодевающимися девушками В Великобритании датский остеопат, работающий с оскароносными актерами и победителями Олимпиады, попал за решетку за вуайеризм.
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