Пушилин: после освобождения Богатыря возможна переброска сил ВСУ от Красноармейска

ДОНЕЦК, 19 мая. /ТАСС/. Глава ДНР Денис Пушилин не исключил возможность переброски сил ВСУ с красноармейского на южнодонецкое направление после освобождения российскими войсками села Богатырь на этом участке фронта.
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