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Политический вестник

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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Китай  весьма  мерзко  удивил  Россию. Пользуясь  дешёвыми природными богатствами России, Китай  постоянно гадит  ей....Путин удивил Запа...
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Путин удивил Запад - таким его видеть не привыкли. В Китае расшифровали сигнал США

Путин удивил Запад - таким его видеть не привыкли. В Китае расшифровали сигнал США

Кремль, словно скала, хранил молчание. И вдруг - неожиданный ход! Путин в военной форме появляется в Курской области, заслушивает доклады, проводит совещание.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Китай  весьма  мерзко  удивил  Россию. Пользуясь  дешёвыми природными богатствами России, Китай  постоянно гадит  ей.Так  какой-то Фын  или Фан  , немалый  чин  в Китае  облил помоями Россию  и  назвал  бандеровцев  крепкими воинами. Китай  испокон  веков  двурушник.
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