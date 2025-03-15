Путин удивил Запад - таким его видеть не привыкли. В Китае расшифровали сигнал США

Кремль, словно скала, хранил молчание. И вдруг - неожиданный ход! Путин в военной форме появляется в Курской области, заслушивает доклады, проводит совещание.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Жесточайший ответ за Москву - такой шаг принят впервые: Белоусов пошёл на крайние меры. В Чёрном море вспыхнул натовский флот
- "По Киеву нанесен удар Орешником": Путин прибыл на фронт и на Киев обрушилась мощнейшая бомбардировка
- "Враг бежит к границе": Оборона в Судже трещит. У России появился повод для ядерного удара?
Свежие комментарии