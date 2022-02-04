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Историк Пяста указал Польше на отсутствие причин для борьбы с Россией

Историк Пяста указал Польше на отсутствие причин для борьбы с Россией

Гипотетическое участие Польши в военном конфликте с Россией является «безумием чистой воды», так как у стран нет «полей конфликта», написал в колонке для Myśl Polska историк Пшемыслав Пяста.

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