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Валиева чисто исполнила короткую программу на тренировке в Пекине-2022, Трусова ошиблась на тройном акселе, Щербакова – на тройном лутце в каскаде

Российские фигуристки провели тренировку коротких программ на Олимпийских играх-2022 в Пекине. Камила Валиева без ошибок исполнила тройной аксель, тройной флип, тройной лутц и два тройных тулупа.

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