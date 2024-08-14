Лама Очиров поблагодарил участников II Международного буддийского форума

За вклад в служение человечеству поблагодарил участников Международного буддийского форума в Улан-Удэ Дид Хамбо лама буддийской традиционной сангхи России Дагба Очиров 14 августа на конференции в Иволгинском дацане, посвященной нетленному ламе Этигэлову.
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