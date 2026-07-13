Bloomberg: В Европе обсуждали условия начала конфликта с США 

Европейские чиновники в частном порядке обсуждали, при каких условиях принятые ими обязательства НАТО потребуют от них вступить в конфликт с США из-за притязаний Вашингтона на Гренландию, передаёт агентство Блумберг со ссылкой на европейских чиновников.