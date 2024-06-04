Исследование: Под замерзшей оболочкой Плутона может быть океан

Американские планетологи использовали математические модели и изображения высокого разрешения, полученные с космического корабля NASA New Horizons, чтобы поближе изучить подземный океан, который может лежать под толстым слоем азота, метана и льда Плутона.
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