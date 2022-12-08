История как женщина мечтала завести собаку, но долгое время не могла

Вот уже несколько лет фотограф Бритни Логан, мечтает завести собаку, но по истечению некоторых обстоятельств приходилось откладывать эту мечту.
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