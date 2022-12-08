Ванилла SU

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История как женщина мечтала завести собаку, но долгое время не могла

История как женщина мечтала завести собаку, но долгое время не могла

Вот уже несколько лет фотограф Бритни Логан, мечтает завести собаку, но по истечению некоторых обстоятельств приходилось откладывать эту мечту.

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