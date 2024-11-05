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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Личка о стажировке Мостового: «Если у него есть интерес, он всегда может прийти, никаких проблем»

Ранее стало известно, что экс-футболист сборной России пройдет тренерскую стажировку в «Динамо».  – Какие у вас ожидания от стажировки Мостового? – Ко мне приходил Ролан [Гусев], попросил за него – если будет возможность прийти и дать стажировку Мостовому в «Динамо».

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