Личка о стажировке Мостового: «Если у него есть интерес, он всегда может прийти, никаких проблем»

Ранее стало известно, что экс-футболист сборной России пройдет тренерскую стажировку в «Динамо». – Какие у вас ожидания от стажировки Мостового? – Ко мне приходил Ролан [Гусев], попросил за него – если будет возможность прийти и дать стажировку Мостовому в «Динамо».