Ученые создали полимеры с эффектом самовосстановления

Центр НТИ «Цифровое материаловедение: новые материалы и вещества» МГТУ им. Н.Э. Баумана совместно с Институтом физической химии и электрохимии (ИВХЭ) РАН создал «умные» полимерные покрытия, которые способны самостоятельно адаптироваться к сложным условиям эксплуатации.
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