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Царьград

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Измывался над 9-летней всю ночь, а потом утопил в ванне. Уральский маньяк, которого отпускали дважды

Измывался над 9-летней всю ночь, а потом утопил в ванне. Уральский маньяк, которого отпускали дважды

Одним из самых жестоких маньяков страны можно назвать Николая Агеева. Своё первое убийство он совершил в колонии строгого режима, однако содрогнуться всю страну заставило другое его зверство.

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