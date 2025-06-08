В Тюмени в два раза увеличат количество мест на платных парковках

В Тюмени к концу года количество мест на платных парковках увеличится вдвое — с 4 051 до 8 000. Это предусмотрено в рамках третьего этапа проекта по созданию платного парковочного пространства, сообщили РБК Тюмень со ссылкой на пресс-службу городской администрации.