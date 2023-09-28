Нагорно-Карабахская республика прекращает свое существование с 1 января следующего года

Нагорно-Карабахская республика прекращает свое существование с 1 января следующего годаПрезидент НКР Арцах Самвел Шахраманян подписал указ о действиях в связи с обстановкой, сложившейся в непризнанной республике после 19 сентября.
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