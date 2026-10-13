«Совсем берегов не видит?» 7 историй о Ларисе Долиной, которые возмутили публику

Ларису Долину критикуют не только из-за квартиры. В интернете годами обсуждали её резкие высказывания, отношение к молодым исполнителям, студентов и журналистов.
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Что заслужила, то и получила. Чем выше взлетаешь, тем больнее падать.
всё что есть это всё чере постель
старая страшная кабыла