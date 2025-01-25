Татьяна Буланова практически не видит своего мужа

Из-за своей активной работы певица Татьяна Буланова часто вынуждена разлучаться с мужем. Концерты артистки в Москве и бизнес её супруга в Санкт-Петербурге создают ситуации, когда они долго не видят друг друга.
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