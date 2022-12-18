Самая Модная

253 подписчика

Свежие комментарии

  • Татьяна Новикова
    Боже, какой ужас! Только подонок может мусолить эту тему. Мало ли какие трагедии переживает человек и какие совершает...Почему Марк Богат...

Торт из пряников со сметаной без выпечки

Торт без выпечки особенно актуален летом когда не хочется включать духовку или ее нет под рукой. Такой простой тортик из пряников может приготовить даже подросток,потому что готовится он проще простого,если очень хочется чего нибудь сладкого к чаю.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх