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США наращивают закупки российских удобрений

США наращивают закупки российских удобрений

США увеличили импорт удобрений из России. Об этом свидетельствуют данные американской статслужбы. В июле американские компании приобрели у России удобрений на 62,4 млн долларов против 53,8 млн месяцем ранее (рост 16%).

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