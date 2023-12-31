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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Политолог о целях теракта ВСУ: «Траур вместо Нового года – как раз то, что хотели бы видеть враги»

Политолог о целях теракта ВСУ: «Траур вместо Нового года – как раз то, что хотели бы видеть враги»

МОСКВА, 31 декабря, ФедералПресс. Директор Центра политического анализа, член Общественной палаты города Москвы Павел Данилин рассказал «ФедералПресс», какой нужно реагировать на произошедший накануне празднования Нового года теракт ВСУ в Белгороде.

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