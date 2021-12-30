МЧС напоминает о соблюдении правила пожарной безопасности в новогодние праздники

Устанавливая новогоднюю ёлку, следует обратить внимание на определенные правила: — Не устанавливайте елку вблизи отопительных приборов; — Ветви ее должны находиться на расстоянии не менее одного метра от стен и потолка; — Прочно укрепите елку на устойчивой подставке; — Не украшайте ёлку ватой, бумагой и свечами; — Для иллюминации ёлки используйте электрические гирлянды только заводского изготовления, имеющие сертификат качества; — Не разрешайте детям самостоятельно зажигать у ёлки бенгальские огни и пользоваться хлопушками; — Не оставляйте детей у ёлки без присмотра.