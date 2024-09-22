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Царьград

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Военкор Кубатьян перечислил автомобили-фавориты среди военных в зоне СВО

Военкор Кубатьян перечислил автомобили-фавориты среди военных в зоне СВО

Самым популярным средством передвижения на фронте остается "буханка", но есть и другие востребованные автомобили.

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Комментарии
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АН
Алексей Наседкин
Да уж буханка, Уазик, ещё та машинка. Это же сколько лет в строю! Вот такие галоши при советской власти делали. А нынешняя только хаять прошлое и себя хвалить. Мне как то один умный человек подсказал, что получив назначение на новую должность ни в начале, ни в дальнейшем никогда плохо не отзывайся о предшественнике и тем более не сваливай свои просчёты на него. Такая мудрость вполне могла не попасть в голову человеку до зрелого возраста просидевшего в уютном месте в хитрой должности.
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15 час.

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