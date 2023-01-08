Аргументы недели

98 520 подписчиков

В США полиция задержала 6-летнего мальчика, стрелявшего в учительницу

В США полиция задержала 6-летнего мальчика, стрелявшего в учительницу

Совсем недавно полиция Ньюпорт-Ньюса в американском штате Виргиния задержала 6-летнего мальчика, ученика начальной школы, пытавшегося убить свою учительницу.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх