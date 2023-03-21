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  • Татьяна Шаблий
    Встречай,сопровождай,развлекай,корми и вином угощай,а они возвращаются и молчок. Говорить,писать о Крыме им запрещено...🗣Делегация из Ев...
  • Сергей Дмитриев
    Чего ж тянуть время? Задействовать "демократическое сообщество" и Уперёд !Какие ещё регионы...
  • Николай Егоров
    👍😀😀👍👍👍👍👍👍👍👍👍Крым 24

‼️Знаки зодиака и интернет-мэмы на хвостах сбитых украинских беспилотников в

‼️Знаки зодиака и интернет-мэмы на хвостах сбитых украинских беспилотников в Крыму ‼️ Украинские фашисты, как и нацисты, склонны к астрологии ☝️ ⏺ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры Крым 24 | @tvcrimea24 Особый цинизм - пытаться наносить удары по гражданский объектам и рисовать на хвостах сбитых беспилотников интернет мем‼️ Украинские фашисты, как и нацисты, склонны к астрологии ☝️ ⏺ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры Крым 24 | @tvcrimea24 Особый цинизм - пытаться наносить удары по гражданский объектам и рисовать на хвостах сбитых беспилотников интернет мемы⏺ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры Крым 24 | @tvcrimea24 Особый цинизм - пытаться наносить удары по гражданский объектам и рисовать на хвостах сбитых беспилотников инт@tvcrimea24 Особый цинизм - пытаться наносить удары по гражданский объектам и рисовать на хвостах сбитых беспилотников интернет мемы.

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