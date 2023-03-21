‼️Знаки зодиака и интернет-мэмы на хвостах сбитых украинских беспилотников в Крыму ‼️ Украинские фашисты, как и нацисты, склонны к астрологии ☝️ ⏺ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры Крым 24 | @tvcrimea24 Особый цинизм - пытаться наносить удары по гражданский объектам и рисовать на хвостах сбитых беспилотников интернет мем‼️ Украинские фашисты, как и нацисты, склонны к астрологии ☝️ ⏺ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры Крым 24 | @tvcrimea24 Особый цинизм - пытаться наносить удары по гражданский объектам и рисовать на хвостах сбитых беспилотников интернет мемы⏺ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ кадры Крым 24 | @tvcrimea24 Особый цинизм - пытаться наносить удары по гражданский объектам и рисовать на хвостах сбитых беспилотников инт@tvcrimea24 Особый цинизм - пытаться наносить удары по гражданский объектам и рисовать на хвостах сбитых беспилотников интернет мемы.