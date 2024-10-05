Только Казимиру Малевичу ни копейки не досталось

Шумиха вокруг выставки «Шедевры Русского музея», проходившей в нашем городе, началась с того, что журналисты нашли где-то в недрах сайта с информацией о госзакупках, сведения о страховках картин, отобранных для демонстрации в РИАМЗ.
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