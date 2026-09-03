Был бы человек, а статья найдется: 64-летний фермер это узнал, когда наши зенитчики сбили БПЛА ВСУ В Ростовской области украинский дрон упал на поле, вспыхнул пожар, а оштрафовали на 60 тысяч местного жителя ИА Новороссия "Дрон украинский, но штраф всё равно ваш": За упавший БПЛА наказали фермера.