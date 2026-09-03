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Был бы человек, а статья найдется: 64-летний фермер это узнал, когда наши зенитчики сбили БПЛА ВСУ

Был бы человек, а статья найдется: 64-летний фермер это узнал, когда наши зенитчики сбили БПЛА ВСУ

Был бы человек, а статья найдется: 64-летний фермер это узнал, когда наши зенитчики сбили БПЛА ВСУ В Ростовской области украинский дрон упал на поле, вспыхнул пожар, а оштрафовали на 60 тысяч местного жителя ИА Новороссия "Дрон украинский, но штраф всё равно ваш": За упавший БПЛА наказали фермера.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Игорь Лукьянов
Игорь Лукьянов

А почему зенитчиков до сих пор не штрафуют? Сколько уже пожаров от обломков было, а не один не ответил, Многих даже награждали. Куда чиновничество смотрит? Кстати, прокуратура тоже.  Решение о привлечении фермера к ответственности явно незаконное. Просто не верится что это было в действительности.

Профиль пользователя Валерий Мешалкин
Валерий Мешалкин

Если просто пнуть историю и сравнить пыль времени русских царедворцев и сейчас, один в один, мужик страну держит на своих плечах, мужика налогом,штрафом, кнутом, а он пыхтит и тянет. Лицо безответное и безмолвное. При этом думский боярин и чиновник доказывает что заботится о человеке труда денно и ночно, только чел этого не понимает.