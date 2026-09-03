Был бы человек, а статья найдется: 64-летний фермер это узнал, когда наши зенитчики сбили БПЛА ВСУ В Ростовской области украинский дрон упал на поле, вспыхнул пожар, а оштрафовали на 60 тысяч местного жителя ИА Новороссия "Дрон украинский, но штраф всё равно ваш": За упавший БПЛА наказали фермера.
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А ведь это не единичный случай. а уже системный подход. Ну, и нужна нам такая система? Давайте уже поучаствуем в выборах и сменим её, ко всем чертям.
Власть-то не советская. А чего хотеть от буржуазной России?
А почему зенитчиков до сих пор не штрафуют? Сколько уже пожаров от обломков было, а не один не ответил, Многих даже награждали. Куда чиновничество смотрит? Кстати, прокуратура тоже. Решение о привлечении фермера к ответственности явно незаконное. Просто не верится что это было в действительности.
Если просто пнуть историю и сравнить пыль времени русских царедворцев и сейчас, один в один, мужик страну держит на своих плечах, мужика налогом,штрафом, кнутом, а он пыхтит и тянет. Лицо безответное и безмолвное. При этом думский боярин и чиновник доказывает что заботится о человеке труда денно и ночно, только чел этого не понимает.
Нашу страну погубит не НАТО, а наши ненасытные чиновники , депутаты, олигархи!
Б.. Ть, какой только муйни не по напишут, лишь бы кого-то на кого+то натравить
"Законы святы, да судьи лихие супостаты..." А.С.Грибоедов
Ну так не дрон же штрафовать? Он и не заплатит ничего.