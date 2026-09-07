El Al продлила отмену рейсов в Москву до 25 марта 2027 года

El Al продлила отмену рейсов Тель-Авив — Москва до 25 марта 2027 года. Пассажирам доступны возвраты. Российские авиакомпании продолжают обслуживать направление.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В Генерал Гурулёв п...
- В Генерал Гурулёв п...
- МЗ Генерал Гурулёв п...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым