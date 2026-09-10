Десница Спиридона: ковчег с мощами особо почитаемого в России чудотворца прибудет в Москву 15 сентября

С 17 августа до 20 сентября в 13 городах России, включая Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Хабаровск, Иркутск, Екатеринбург, пребывает ковчег с десницей святителя, чудотворца Спиридона Тримифунтского.
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