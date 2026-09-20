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«Музыка кино» в Твери: симфонический оркестр исполнит хиты советского и мирового кино 24 сентября

«Музыка кино» в Твери: симфонический оркестр исполнит хиты советского и мирового кино 24 сентября

Концерт «Музыка кино»: симфонические версии культовых саундтреков в Тверской филармонии. 24 сентября в 18:30 на сцене Тверской академической областной филармонии состоится концерт «Музыка кино» — новая программа, которая подарит зрителям возможность заново открыть для себя любимые киномелодии в масштабном симфоническом звучании.

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