«Музыка кино» в Твери: симфонический оркестр исполнит хиты советского и мирового кино 24 сентября

Концерт «Музыка кино»: симфонические версии культовых саундтреков в Тверской филармонии. 24 сентября в 18:30 на сцене Тверской академической областной филармонии состоится концерт «Музыка кино» — новая программа, которая подарит зрителям возможность заново открыть для себя любимые киномелодии в масштабном симфоническом звучании.