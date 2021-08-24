Дополнительные события сегодняшнего дня:

В 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 67-ми дневных гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гоВ 09:45 GMT Британия проведет аукцион по продаже 5-ти летних гособлигацийВ 15:30 GMT США проведут аукцион по продаже 67-ми дневных гособлигацийВ 17:00 GMT США проведут аукцион по продаже 2-х летних гособлигацийИнформационно-аналитический отдел TeleTrade .