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Аргументы недели

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Макрон и Трамп договорились о начале мирных переговоров по Украине

Макрон и Трамп договорились о начале мирных переговоров по Украине

Ещё один «миротворец» нарисовался… Макрон договорился с Трампом «начать серьезные переговоры» по Украине: По прибытии в Нью-Йорк я встретился с президентом Дональдом Трампом.

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