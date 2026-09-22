Макрон и Трамп договорились о начале мирных переговоров по Украине

Ещё один «миротворец» нарисовался… Макрон договорился с Трампом «начать серьезные переговоры» по Украине: По прибытии в Нью-Йорк я встретился с президентом Дональдом Трампом.
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