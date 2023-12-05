Mundo: тупик на фронте обострил борьбу за место Зеленского

president.gov.ua Сложившаяся для военных Вооруженных сил Украины (ВСУ) тупиковая ситуация на фронте привела к обострению борьбы внутри страны за место Владимира Зеленского, сообщили в испанской газете Mundo.
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