Ах, эти женщины: Кунсулу Куанова - командир медицинского отделения танкового батальона Актау

Сегодня женщины продолжают нести гордое звание защитниц Родины в рядах Вооруженных сил. Одной из таких женщин является командир медицинского отделения танкового батальона Актау, гвардии сержант Кунсулу Куанова, сообщает пресс-служба Актауского гарнизона.
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