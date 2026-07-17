Охранник базы отдыха на Камчатке пропал без вести

Охранник базы отдыха «Жировая» на Камчатке пропал без вести. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, 15 июля у мужчины закончилась провизия и он самостоятельно решил доплыть на лодке до реки Жировой, затем отправиться в Петропавловск-Камчатский.