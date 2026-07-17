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Охранник базы отдыха на Камчатке пропал без вести

Охранник базы отдыха на Камчатке пропал без вести

Охранник базы отдыха «Жировая» на Камчатке пропал без вести. Об этом сообщает Telegram-канал «112». По данным источника, 15 июля у мужчины закончилась провизия и он самостоятельно решил доплыть на лодке до реки Жировой, затем отправиться в Петропавловск-Камчатский.

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