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Царьград

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В Перми сотрудники ДПС открыли стрельбу по пьяному таксисту

В Перми сотрудники ДПС открыли стрельбу по пьяному таксисту

Его арестовали на 15 суток.На трассе Пермь — Березники ДПС остановила пьяного таксиста. Сотрудник ГИБДД предложил ему пройти медицинское освидетельствование, но мужчина заблокировал дверь автомобиля и попытался скрыться.

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