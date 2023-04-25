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Жителям Хабаровского края продолжает помогать "Автобус милосердия"

Жителям Хабаровского края продолжает помогать "Автобус милосердия"

Жители села Киинск района имени Лазо Хабаровского края получили продуктовые наборы, бесплатные стрижки и психологическую помощь в рамках проекта "Автобус милосердия".

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