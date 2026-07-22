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Царьград

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Житель Асбеста обвиняется в убийстве отца спустя 13 лет

Житель Асбеста обвиняется в убийстве отца спустя 13 лет

Следственными органами предъявлено обвинение жителю Асбеста 1982 года рождения, инкриминируемому совершение преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 Уголовного кодекса Российской Федерации (убийство).

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