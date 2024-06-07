В Прикамье метеорологи заметили формирование слабого смерча

Темная область опускалась примерно 20 секунд, но полностью сформироваться не успела.Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» описали неудачную попытку образования смерча в Пермском крае вечером 6 июня.
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