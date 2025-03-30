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WSJ: Маск хочет перераспределить ресурсы НАСА, чтобы отправить людей на Марс

WSJ: Маск хочет перераспределить ресурсы НАСА, чтобы отправить людей на Марс

Американский бизнесмен, владелец космической корпорации SpaceX Илон Маск работает над пересмотром расходов и программ комического агентства НАСА, чтобы направить ресурсы на реализацию полета людей на Марс.

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