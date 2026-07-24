Робопёс, от которого трудно сбежать

Китайская компания Unitree Robotics опубликовала видео со своим робопсом. Модель Unitree Super Athlete AS2-W развивает скорость до 22 км/ч и способна преодолеть более 30 километров на одном заряде почти по любому ландшафту.
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