Дети и «Сефора кидс»: почему ранний уход за кожей может обернуться бедой

В эпоху TikTok и YouTube дети от 7 до 13 лет увлечены тем, что раньше казалось исключительно взрослым: антиэйдж-косметикой, ретинолом и сложными уходовыми рутинами.
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