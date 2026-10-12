Кафельников об Андреевой: «В 19 лет стать третьей ракеткой мира – большое достижение, но смотря по каким меркам»

Евгений Кафельников высказался о том, что Мирра Андреева стала третьей ракеткой мира. «Стать в 19 лет третьей ракеткой мира – большое достижение, но смотря по каким меркам.
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