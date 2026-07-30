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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин считает, что «Зенит» станет чемпионом, а Соболев – лучшим бомбардиром РПЛ. «Спартак» станет 2-м, «Краснодар» – 3-м, «Акрон» и «Родины» вылетят по итогам сезона

Заместитель генерального директора « Зенита » по спортивному развитию Андрей Аршавин  поделился прогнозом на текущий сезон РПЛ.

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