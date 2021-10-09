Мировое обозрение

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Депутат Рады Волошин проводил исключенного спикера парламента Разумкова цитатой Николая II

Депутат Рады Волошин проводил исключенного спикера парламента Разумкова цитатой Николая II

Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин озвучил слова последнего российского монарха Николая II, реагируя на отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.

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