Депутат Рады Волошин проводил исключенного спикера парламента Разумкова цитатой Николая II

Член партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Олег Волошин озвучил слова последнего российского монарха Николая II, реагируя на отставку спикера парламента Дмитрия Разумкова.
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