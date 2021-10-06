В рамках проведения дней профориентации 06.10.2021г. в ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ прошла встреча со старшим эксперто...

В рамках проведения дней профориентации 06.0.202г. в ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ прошла встреча со старшим экспертом Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз майором юстиции Грязневым Вадимом Олеговичем.
В рамках проведения дней профориентации 06.0.202г. в ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ прошла встреча со старшим экспертом Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз майором юстиции Грязневым Вадимом Олеговичем.
Свежие комментарии