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В рамках проведения дней профориентации 06.10.2021г. в ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ прошла встреча со старшим эксперто...

В рамках проведения дней профориентации 06.10.2021г. в ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ прошла встреча со старшим эксперто...

В рамках проведения дней профориентации 06.0.202г. в ГУО ´Средняя школа №30 г.Бобруйска´ прошла встреча со старшим экспертом Бобруйского межрайонного отдела Государственного комитета судебных экспертиз майором юстиции Грязневым Вадимом Олеговичем.

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