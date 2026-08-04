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ОАЭ испытали навигацию нового поколения: спутник LEONAV-1 впервые принял сигналы с орбиты высотой сотни километров

ОАЭ испытали навигацию нового поколения: спутник LEONAV-1 впервые принял сигналы с орбиты высотой сотни километров

Миссия Национального центра космической науки и технологий проверила работу навигационной полезной нагрузки на низкой околоземной орбите и станет основой для будущих систем позиционированияНациональный центр космической науки и технологий (NSSTC) при Университете ОАЭ сообщил о завершении ключевого этапа миссии LEONAV-1: спутник успешно проверил навигационную полезную нагрузку и принял сигналы позиционирования с низкой околоземной орбиты (LEO).

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