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  • Николай Данилов
    Поживем - увидим. Взболтнули болото, что всплывёт, а что утонет пока непонятно, но воняет сильно.Маршал поражения:...

Россию назвали альтернативным центром силы: главное за сутки

Россию назвали альтернативным центром силы: главное за сутки

МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин превратил страну в эффективный центр силы, главарь киевского режима Владимир Зеленский уволил нескольких чиновников своего офиса, а в Подмосковье почтили память жертв теракта в Crocus City Hall.

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