МОСКВА, 31 марта, ФедералПресс. Президент РФ Владимир Путин превратил страну в эффективный центр силы, главарь киевского режима Владимир Зеленский уволил нескольких чиновников своего офиса, а в Подмосковье почтили память жертв теракта в Crocus City Hall.
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