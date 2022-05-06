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7 самых горячих футболисток мира, которые прославились не только хорошей игрой

7 самых горячих футболисток мира, которые прославились не только хорошей игрой

Мы привыкли считать футбол исключительно мужским занятием, но в нем, как и в большинстве других видов спорта, бывают также и девушки.

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