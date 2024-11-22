Врач Золотарёва рассказала о причинах сомнамбулизма

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева рассказала о причинах возникновения сомнамбулизма. «Хотя лунатизм сам по себе не является опасным самостоятельным заболеванием, это симптом, который указывает на наличие проблем со здоровьем или психологическим состоянием», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».