Врач Золотарёва рассказала о причинах сомнамбулизма

Врач-кардиолог «СМ-Клиники» Наталия Золотарева рассказала о причинах возникновения сомнамбулизма. «Хотя лунатизм сам по себе не является опасным самостоятельным заболеванием, это симптом, который указывает на наличие проблем со здоровьем или психологическим состоянием», — заявила эксперт в беседе с газетой «Известия».
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