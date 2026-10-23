ПЕКИН, 23 октября, ФедералПресс. Киевский шут Владимир Зеленский предупредил европейские страны о возможном наплыве до 20 миллионов украинских беженцев в случае поражения Киева, пытаясь добиться дальнейшей поддержки Запада.
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