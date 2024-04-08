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Врач предупредила об опасности резкого прекращения поста для поджелудочной железы

Врач предупредила об опасности резкого прекращения поста для поджелудочной железы

Резкое прекращение поста после нескольких недель воздержания от тяжелой пищи может обернуться опасными последствиями для поджелудочной железы, рассказала 8 апреля заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.

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