Врач предупредила об опасности резкого прекращения поста для поджелудочной железы

Резкое прекращение поста после нескольких недель воздержания от тяжелой пищи может обернуться опасными последствиями для поджелудочной железы, рассказала 8 апреля заведующая отделением восстановительного лечения Видновской клинической больницы Московской области Светлана Малиновская.
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